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    Главная / Торги / КО №253/КО - Материалы для водоподготовки для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»

    КО №253/КО - Материалы для водоподготовки для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250217Дата и время окончания срока приема заявок КО №253/КО - Материалы для водоподготовки для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110250217

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №253/КО - Материалы для водоподготовки для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 14:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    253_ko_о_внесении_изменений.zip

    ko253_О_предоставлении_разъяснений.zip

    ko253korr.zip

    ko253_о_переносе_даты_вскрытия_и_ДПИ.zip

    253_КО_1_1_ГТ_КО_Кир_09.06.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 483

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ldemina@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демина Лолита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №253/КО - Материалы для водоподготовки для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    07.07.202107.07.2021 23:5907.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250217Подведение итогов не позднее КО №253/КО - Материалы для водоподготовки для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №253/КО - Материалы для водоподготовки для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»

    Начальная цена

    1 443 177,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром теплоэнерго Киров
    Все закупки и тендеры Газпром теплоэнерго Киров

    Адрес местонахождения

    610035, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Воровского, 78А оф 609

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/955972/name/60c897c8122062.93239159

    15.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №253/КО - Материалы для водоподготовки для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»"

    Кол-во: 1

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