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    Главная / Торги / Поставка рамных опор для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"

    Поставка рамных опор для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рамных опор для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г. Нижневартовск, район ж/д станции Нижневартовск – 2, филиал №1 АО «ГК «Северавтодор», 2 этажПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110250387

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка рамных опор для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 15:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3._Проект_договора.docx

    Извещение_17_1_изм_17.05.docx

    Приложение_1._Тех_задание.pdf

    1._Протокол_Подведения_итогов_32110250387.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3466 61-39-38

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil1-oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Койфман Дмитрий Иосифович

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г. Нижневартовск, район ж/д станции Нижневартовск – 2, филиал №1 АО «ГК «Северавтодор», 2 этаж

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка рамных опор для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 09:00 GMT +321.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рамных опор для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г. Нижневартовск, район ж/д станции Нижневартовск – 2, филиал №1 АО «ГК «Северавтодор», 2 этаж

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 09:0021.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110250387Дата и время вскрытия заявок Поставка рамных опор для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г. Нижневартовск, район ж/д станции Нижневартовск – 2, филиал №1 АО «ГК «Северавтодор», 2 этаж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 14:3021.05.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250387Подведение итогов не позднее Поставка рамных опор для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г. Нижневартовск, район ж/д станции Нижневартовск – 2, филиал №1 АО «ГК «Северавтодор», 2 этаж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рамных опор для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    2 094 537,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    25.99

    Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933983/name/60ab45d6ba9d81.69433877

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 12.00000

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