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    Главная / Торги / Поставка аппарата сварочного Протофюз 250

    Поставка аппарата сварочного Протофюз 250

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 11:5921.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250247Дата и время окончания срока приема заявок Аппарат сварочный Городищенский район, р.п. ГородищеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110250247

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аппарата сварочного Протофюз 250

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 14:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.xlsx

    Форма_3_Коммерческого_предложения.xlsx

    Форма_12_Описание_поставляемого_товара..xlsx

    Документация_МСП.docx

    Извещение_МСП.docx

    проект_договора.doc.doc.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Юридический адрес

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 25-80-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kazimirova_ms@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казимирова Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Городищенский район, р.п. Городище

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аппарат сварочный

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250247Подведение итогов не позднее Аппарат сварочный Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аппарат сварочный

    Начальная цена

    1 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    27.90.1

    Оборудование электрическое прочее и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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