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Номер извещения
ГП176555
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т10-370-32-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т10-560-32-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т5-610-10-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т5-720-10-2шт РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ 17х2840 В 112 В2885-18шт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 14:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-52-27
Факс
--
Адрес электронной почты
IvoninaIY@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивонина Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
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РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т10-370-32-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т10-560-32-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т5-610-10-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т5-720-10-2шт РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ 17х2840 В 112 В2885-18шт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2021 07:00 GMT +312.05.2021 07:0012.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176555Дата и время окончания срока приема заявок РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т10-370-32-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т10-560-32-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т5-610-10-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т5-720-10-2шт РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ 17х2840 В 112 В2885-18штКаменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2021 07:0012.05.2021 07:0012.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176555Дата и время вскрытия заявок РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т10-370-32-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т10-560-32-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т5-610-10-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т5-720-10-2шт РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ 17х2840 В 112 В2885-18штКаменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
12.05.2021 07:0012.05.2021 07:0012.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176555Подведение итогов не позднее РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т10-370-32-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т10-560-32-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т5-610-10-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т5-720-10-2шт РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ 17х2840 В 112 В2885-18штКаменск-Уральский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.05.202112.05.2021 07:0012.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176555Подведение итогов не позднее РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т10-370-32-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т10-560-32-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т5-610-10-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т5-720-10-2шт РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ 17х2840 В 112 В2885-18штКаменск-Уральский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т10-370-32-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т10-560-32-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т5-610-10-2шт РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ Т5-720-10-2шт РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ 17х2840 В 112 В2885-18шт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
22.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 18
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