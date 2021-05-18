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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110250298
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству газопровода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
29.04.2021 15:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26
Почтовый адрес
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26
Контактный телефон
+7 8452 72-09-07
Факс
+7 8452 72-09-07
Адрес электронной почты
K.Tyukaeva@oaosaratovgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тюкаева Хава Сулеймановна
Место рассмотрения предложений
Саратов
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству газопровода
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству газопровода
Начальная цена
44 805 360,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО САРАТОВГАЗ
Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ
Адрес местонахождения
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26
42.21
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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