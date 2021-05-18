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    Главная / Торги / Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству газопровода

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству газопровода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 08:5918.05.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250298Дата и время окончания срока приема заявок Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству газопровода СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110250298

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству газопровода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    29.04.2021 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проектная_документация_Часть_2_compressed.pdf

    Проектная_документация_Часть_1.pdf

    Проектная_документация_Часть_3.pdf

    Извещение_.doc

    Проектная_документация_Часть_4.pdf

    Документация.docx

    Пояснительная_записка3.pdf

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Приложение_1_к_ТЗ_Сметная_документация.zip

    Приложение_2Техническое_задание.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Юридический адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    Почтовый адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Контактный телефон

    +7 8452 72-09-07

    Факс

    +7 8452 72-09-07

    Адрес электронной почты

    K.Tyukaeva@oaosaratovgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тюкаева Хава Сулеймановна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    исследования

    Список лотов

    Лот 1

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству газопровода

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250298Подведение итогов не позднее Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству газопровода Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству газопровода

    Начальная цена

    44 805 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Адрес местонахождения

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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