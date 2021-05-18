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Номер извещения
32110250173
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по оформлению земельно-правовой документации для заключения договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
29.04.2021 14:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
m.demchishina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демчишина Мария Михайловна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по оформлению земельно-правовой документации для заключения договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 12:00 GMT +318.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250173Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оформлению земельно-правовой документации для заключения договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 12:0018.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110250173Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оформлению земельно-правовой документации для заключения договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута Краснодар
Подведение итогов не позднее
29.06.2021 11:0029.06.2021 11:0029.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250173Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оформлению земельно-правовой документации для заключения договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.202129.06.2021 11:0029.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250173Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оформлению земельно-правовой документации для заключения договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оформлению земельно-правовой документации для заключения договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута
Начальная цена
3 173 999,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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