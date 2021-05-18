Оказание услуг по оформлению земельно-правовой документации для заключения договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110250173 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по оформлению земельно-правовой документации для заключения договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198, Почтовый адрес 350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198 Контактный телефон +7 861 992-30-06 Факс +7 861 220-29-80 Адрес электронной почты m.demchishina@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Демчишина Мария Михайловна Место рассмотрения предложений Краснодар Закупки и тендеры Краснодарский край Закупки и тендеры Услуги профессиональные, научные и технические, прочие Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru