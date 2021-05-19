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Номер извещения
32110250132
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Масла Gazpromneft Hydraulic HLP 46 или эквивалента в количестве 21 115 литров, согласно Спецификации (Приложение №1 к договору)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 14:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-51-15
Факс
Адрес электронной почты
zakupki-104@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шлыков Константин Владимирович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, здание автоматизированной телефонной станции 3, бюро строительных и вспомогательных материалов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Масла Gazpromneft Hydraulic HLP 46 или эквивалента в количестве 21 115 литров, согласно Спецификации (Приложение №1 к договору)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
20.05.202120.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250132Подведение итогов не позднее Закупка Масла Gazpromneft Hydraulic HLP 46 или эквивалента в количестве 21 115 литров, согласно Спецификации (Приложение №1 к договору) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, здание автоматизированной телефонной станции 3, бюро строительных и вспомогательных материалов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Масла Gazpromneft Hydraulic HLP 46 или эквивалента в количестве 21 115 литров, согласно Спецификации (Приложение №1 к договору)
Начальная цена
2 720 287,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
19.20.29.130
19.20.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21115.00000
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