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    Главная / Торги / аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)

    аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250089Дата и время окончания срока приема заявок аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)Ярославская область, город Ростов, Ярославское шоссе, д. 42Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110250089

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    29.04.2021 14:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_УАЗ__Рено_логан__Ларгус.docx

    проект_договора_УАЗ__Рено_логан__Ларгус.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    152150, Российская Федерация, Ярославская область, Ростов, Шоссе Ярославское, 42

    Почтовый адрес

    152150, Российская Федерация, Ярославская область, Ростов, Шоссе Ярославское, 42

    Контактный телефон

    +7 48536 6-34-73

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    olga.abelec@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абелец Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Ярославская область, город Ростов, Ярославское шоссе, д. 42

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 08:00 GMT +317.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250089Дата и время окончания срока приема заявок аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)Ярославская область, город Ростов, Ярославское шоссе, д. 42

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.05.2021 10:0017.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110250089Дата окончания срока рассмотрения заявок аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)Ярославская область, город Ростов, Ярославское шоссе, д. 42

    Дата и время проведения

    18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110250089Дата и время проведения аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)Ярославская область, город Ростов, Ярославское шоссе, д. 42

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250089Подведение итогов не позднее аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)Ярославская область, город Ростов, Ярославское шоссе, д. 42

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250089Подведение итогов не позднее аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)Ярославская область, город Ростов, Ярославское шоссе, д. 42

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)

    Начальная цена

    540 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП ЯО ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    152150, Российская Федерация, Ярославская область, Ростов, Шоссе Ярославское, 42

    Классификатор ОКПД2

    52.29.20.000

    Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    52.29

    Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

    Документация лота

    проект договора

    29.04.2021

    документация

    29.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками"

    Кол-во: 1.00000

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