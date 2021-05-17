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Номер извещения
32110250089
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
29.04.2021 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
152150, Российская Федерация, Ярославская область, Ростов, Шоссе Ярославское, 42
Почтовый адрес
152150, Российская Федерация, Ярославская область, Ростов, Шоссе Ярославское, 42
Контактный телефон
+7 48536 6-34-73
Факс
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Адрес электронной почты
olga.abelec@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абелец Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ярославская область, город Ростов, Ярославское шоссе, д. 42
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 08:00 GMT +317.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250089Дата и время окончания срока приема заявок аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)Ярославская область, город Ростов, Ярославское шоссе, д. 42
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.05.2021 10:0017.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110250089Дата окончания срока рассмотрения заявок аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)Ярославская область, город Ростов, Ярославское шоссе, д. 42
Дата и время проведения
18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110250089Дата и время проведения аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)Ярославская область, город Ростов, Ярославское шоссе, д. 42
Подведение итогов не позднее
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250089Подведение итогов не позднее аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)Ярославская область, город Ростов, Ярославское шоссе, д. 42
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда транспортного средства без экипажа (Renault Logan, УАЗ Фермер-39094, Lada-Largus)
Начальная цена
540 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГП ЯО ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ГП ЯО ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
152150, Российская Федерация, Ярославская область, Ростов, Шоссе Ярославское, 42
52.29.20.000
52.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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