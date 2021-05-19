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    Главная / Торги / Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 сооружения 111 по адресу: МО, г. Королев, ул. Ленина, д.4а.

    Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 сооружения 111 по адресу: МО, г. Королев, ул. Ленина, д.4а.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252122Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 сооружения 111 по адресу: МО, г. Королев, ул. Ленина, д.4а. КоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110252122

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 сооружения 111 по адресу: МО, г. Королев, ул. Ленина, д.4а.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 18:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил.2_Л_смета__715.xls

    Проект_Договора____Прил._1_ТЗ.doc

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб. 513-69-77

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    larisa.tsareva@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Царева Лариса Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту металлоизделий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 сооружения 111 по адресу: МО, г. Королев, ул. Ленина, д.4а.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252122Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 сооружения 111 по адресу: МО, г. Королев, ул. Ленина, д.4а. Королев

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110252122Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 сооружения 111 по адресу: МО, г. Королев, ул. Ленина, д.4а. Королев

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 11:0021.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252122Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 сооружения 111 по адресу: МО, г. Королев, ул. Ленина, д.4а. Королев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252122Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 сооружения 111 по адресу: МО, г. Королев, ул. Ленина, д.4а. Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 сооружения 111 по адресу: МО, г. Королев, ул. Ленина, д.4а.

    Начальная цена

    13 147 173,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    65 735,87 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    65 735,87

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию и проекту договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию и проекту договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию и проекту договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    33.11.12.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию резервуаров, цистерн и емкостей из металла

    Классификатор ОКВЭД2

    33.11

    Ремонт металлоизделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт металлоизделий"

    Кол-во: 1.00000

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