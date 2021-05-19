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Номер извещения
32110252122
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 сооружения 111 по адресу: МО, г. Королев, ул. Ленина, д.4а.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 18:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
495 доб. 513-69-77
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
larisa.tsareva@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Царева Лариса Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Королев
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Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 сооружения 111 по адресу: МО, г. Королев, ул. Ленина, д.4а.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252122Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 сооружения 111 по адресу: МО, г. Королев, ул. Ленина, д.4а. Королев
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110252122Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 сооружения 111 по адресу: МО, г. Королев, ул. Ленина, д.4а. Королев
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 11:0021.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252122Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 сооружения 111 по адресу: МО, г. Королев, ул. Ленина, д.4а. Королев
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 сооружения 111 по адресу: МО, г. Королев, ул. Ленина, д.4а.
Начальная цена
13 147 173,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
65 735,87 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию и проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданию и проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
33.11.12.000
33.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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