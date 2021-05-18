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Номер извещения
32110250393
Уникальный номер закупки
215/ЗАВ-21
Наименование закупки
Выполнение работ по рекультивации загрязненного участка расположенного в границах земельного участка (кадастровый № 69:15:0000020:86) на территории филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово». Технический этап рекультивации. Этап 1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 15:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Почтовый адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Контактный телефон
+7 495 637-71-06
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@updk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романова Людмила Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20
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Выполнение работ по рекультивации загрязненного участка расположенного в границах земельного участка (кадастровый № 69:15:0000020:86) на территории филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово». Технический этап рекультивации. Этап 1
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.05.202127.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250393Подведение итогов не позднее Выполнение работ по рекультивации загрязненного участка расположенного в границах земельного участка (кадастровый № 69:15:0000020:86) на территории филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово». Технический этап рекультивации. Этап 1г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по рекультивации загрязненного участка расположенного в границах земельного участка (кадастровый № 69:15:0000020:86) на территории филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово». Технический этап рекультивации. Этап 1
Начальная цена
4 853 742,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Адрес местонахождения
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
39.00.1
39.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00
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