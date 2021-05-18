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    Главная / Торги / Выполнение работ по рекультивации загрязненного участка расположенного в границах земельного участка (кадастровый № 69:15:0000020:86) на территории филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово». Технический этап рекультивации. Этап 1

    Выполнение работ по рекультивации загрязненного участка расположенного в границах земельного участка (кадастровый № 69:15:0000020:86) на территории филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово». Технический этап рекультивации. Этап 1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250393Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по рекультивации загрязненного участка расположенного в границах земельного участка (кадастровый № 69:15:0000020:86) на территории филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово». Технический этап рекультивации. Этап 1г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110250393

    Уникальный номер закупки

    215/ЗАВ-21

    Номер закупки

    215/ЗАВ-21

    Наименование закупки

    Выполнение работ по рекультивации загрязненного участка расположенного в границах земельного участка (кадастровый № 69:15:0000020:86) на территории филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово». Технический этап рекультивации. Этап 1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 15:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_по_рекультивации.docx

    Смета_рекультивация.xlsx

    Изменения_в_Техническое_задание.doc

    1.Документация_215_ЗАВ_СМП_изменения.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации отходов

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по рекультивации загрязненного участка расположенного в границах земельного участка (кадастровый № 69:15:0000020:86) на территории филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово». Технический этап рекультивации. Этап 1

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250393Подведение итогов не позднее Выполнение работ по рекультивации загрязненного участка расположенного в границах земельного участка (кадастровый № 69:15:0000020:86) на территории филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово». Технический этап рекультивации. Этап 1г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по рекультивации загрязненного участка расположенного в границах земельного участка (кадастровый № 69:15:0000020:86) на территории филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово». Технический этап рекультивации. Этап 1

    Начальная цена

    4 853 742,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    39.00.1

    Услуги по рекультивации и очистке

    Классификатор ОКВЭД2

    39.00

    Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по рекультивации загрязненного участка расположенного в границах земельного участка (кадастровый № 69:15:0000020:86) на территории филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово». Технический этап рекультивации. Этап 1"

    Кол-во: 1.00

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