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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110250188
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка расходных материалов и оборудования для ремонта и обслуживания климатических установок автобусов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 14:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ РЕСПУБЛИКИ, 206А, -, -
Почтовый адрес
625019, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ РЕСПУБЛИКИ, 206А, -, -
Контактный телефон
+7 3452 27-28-57
Факс
+7 3452 27-28-67
Адрес электронной почты
makarovama@tat72.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макарова Мария Александровна
Место рассмотрения предложений
Тюмень г
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов и оборудования для ремонта и обслуживания климатических установок автобусов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов и оборудования для ремонта и обслуживания климатических установок автобусов
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
625019, город Тюмень, ул. Республики, дом 206аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТПАТП №1
Все закупки и тендеры АО ТПАТП №1
Адрес местонахождения
625019, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ РЕСПУБЛИКИ, 206А, -, -
29.32.3
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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