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Номер извещения
ГП176552
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по поддержанию брендирования социальных объектов, построенных или отремонтированных на средства ГПН в г.Омске
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Контактный телефон
+7 3812 69-06-14
Адрес электронной почты
Zubakin.AA@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зубакин Александр Александрович
Место рассмотрения заявок
Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по поддержанию брендирования социальных объектов, построенных или отремонтированных на средства ГПН в г.Омске
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 05:30 GMT +318.05.2021 05:3018.05.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176552Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поддержанию брендирования социальных объектов, построенных или отремонтированных на средства ГПН в г.ОмскеОмск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по поддержанию брендирования социальных объектов, построенных или отремонтированных на средства ГПН в г.Омске
Официальный сайт, на котором размещена документация
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