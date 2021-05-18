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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110249653
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка ламп бактерицидных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
12.05.2021 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122
Почтовый адрес
460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 3532 57-21-79
Факс
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Адрес электронной почты
zakup_ookpb1@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зиновичева С. С.
Место рассмотрения предложений
460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ламп бактерицидных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 08:00 GMT +318.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249653Дата и время окончания срока приема заявок поставка ламп бактерицидных460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 08:0018.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110249653Дата и время вскрытия заявок поставка ламп бактерицидных460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ламп бактерицидных
Начальная цена
70 381,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
460006, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 5, ГБУЗ «ООКПБ №1»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБУЗ ООКПБ №1
Все закупки и тендеры ГБУЗ ООКПБ №1
Адрес местонахождения
460006, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЦВИЛЛИНГА, 5,
460006
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Кол-во: 93
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