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    Главная / Торги / поставка ламп бактерицидных

    поставка ламп бактерицидных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249653Дата и время окончания срока приема заявок поставка ламп бактерицидных460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110249653

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка ламп бактерицидных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    12.05.2021 14:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Описание предмета закупки

    Проект договора

    Перечень внесенных изменений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК
    Все закупки и тендеры ГКУ ЦОЗ

    Юридический адрес

    460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122

    Почтовый адрес

    460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 3532 57-21-79

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakup_ookpb1@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зиновичева С. С.

    Место рассмотрения предложений

    460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ламп бактерицидных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 08:00 GMT +318.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249653Дата и время окончания срока приема заявок поставка ламп бактерицидных460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 08:0018.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110249653Дата и время вскрытия заявок поставка ламп бактерицидных460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249653Подведение итогов не позднее поставка ламп бактерицидных460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ламп бактерицидных

    Начальная цена

    70 381,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    460006, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 5, ГБУЗ «ООКПБ №1»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУЗ ООКПБ №1
    Все закупки и тендеры ГБУЗ ООКПБ №1

    Адрес местонахождения

    460006, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЦВИЛЛИНГА, 5,

    460006

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампы ультрафиолетовые"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Лампы ультрафиолетовые"

    Кол-во: 93

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