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Номер извещения
32110249690
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка токарных инструментов и материалов для оснащения мастерских по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
29.04.2021 14:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122
Почтовый адрес
460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 3532 75-23-84
Факс
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Адрес электронной почты
kristina161.1@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кручинина О. В.
Место рассмотрения предложений
460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
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Поставка токарных инструментов и материалов для оснащения мастерских по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 08:00 GMT +317.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249690Дата и время окончания срока приема заявок Поставка токарных инструментов и материалов для оснащения мастерских по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ"460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 08:0017.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110249690Дата и время вскрытия заявок Поставка токарных инструментов и материалов для оснащения мастерских по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ"460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.05.202119.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249690Подведение итогов не позднее Поставка токарных инструментов и материалов для оснащения мастерских по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ"460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка токарных инструментов и материалов для оснащения мастерских по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ"
Начальная цена
2 877 856,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
460036, г. Оренбург, ул. Шевченко, 40Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАПОУ ГТТ
Все закупки и тендеры ГАПОУ ГТТ
Адрес местонахождения
460036, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ШЕВЧЕНКО, 40,
460036, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ШЕВЧЕНКО, 40
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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