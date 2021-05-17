Поставка токарных инструментов и материалов для оснащения мастерских по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка токарных инструментов и материалов для оснащения мастерских по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАПОУ ГТТ Все закупки и тендеры ГАПОУ ГТТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Оправки для крепления инструмента на станках" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 20

"Позиция 3" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 20

"Позиция 4" "Оправки для крепления инструмента на станках" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 20

"Позиция 6" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 20

"Позиция 7" "Оправки для крепления инструмента на станках" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 20

"Позиция 9" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 20

"Позиция 10" "Оправки для крепления инструмента на станках" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 10

"Позиция 12" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 10

"Позиция 13" "Оправки для крепления инструмента на станках" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Оправки для крепления инструмента на станках" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 20

"Позиция 16" "Части и принадлежности станков для обработки металлов" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 10

"Позиция 18" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 10

"Позиция 19" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 10

"Позиция 20" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 20

"Позиция 21" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 20

"Позиция 22" "Части и принадлежности станков для обработки металлов" Кол-во: 3

"Позиция 23" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 20

"Позиция 24" "Части и принадлежности станков для обработки металлов" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 20

"Позиция 26" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 10

"Позиция 27" "Оправки для крепления инструмента на станках" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Оправки для крепления инструмента на станках" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Оправки для крепления инструмента на станках" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 10

"Позиция 31" "Сверла твердосплавные" Кол-во: 10

"Позиция 32" "Фрезы" Кол-во: 10

"Позиция 33" "Фрезы" Кол-во: 10

"Позиция 34" "Части и принадлежности станков для обработки металлов" Кол-во: 3

"Позиция 35" "Фрезы" Кол-во: 10

"Позиция 36" "Фрезы" Кол-во: 10

"Позиция 37" "Части и принадлежности станков для обработки металлов" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Фрезы" Кол-во: 10

"Позиция 39" "Части и принадлежности станков для обработки металлов" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Части и принадлежности станков для обработки металлов" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Части и принадлежности станков для обработки металлов" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Части и принадлежности станков для обработки металлов" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Части и принадлежности станков для обработки металлов" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Части и принадлежности станков для обработки металлов" Кол-во: 3

"Позиция 45" "Ключи специальные" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Ключи специальные" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Ключи специальные" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Шаберы и полировальники" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Молотки" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Части и принадлежности станков для обработки металлов" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Части и принадлежности станков для обработки металлов" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Части и принадлежности станков для обработки металлов" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Калибры" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Калибры" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Части и принадлежности станков для обработки металлов" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Надфили" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Оправки для крепления инструмента на станках" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 20

"Позиция 63" "Оправки для крепления инструмента на станках" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 20

"Позиция 65" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 20

"Позиция 66" "Оправки для крепления инструмента на станках" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 10

"Позиция 68" "Оправки для крепления инструмента на станках" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Оправки для крепления инструмента на станках" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 10

"Позиция 71" "Сверла прочие, не включенные в другие группировки" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 10

"Позиция 73" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 10

"Позиция 74" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 10

"Позиция 75" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 10

"Позиция 76" "Сверла прочие, не включенные в другие группировки" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Пластинки сменные из быстрорежущей стали" Кол-во: 10