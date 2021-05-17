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Номер извещения
32110249958
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка светотехнической продукции для нужд ОП АО "Электросеть" в г. Белорецк. Согласно ТЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 14:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 3537 37-11-18
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
SvetlanaIvanchenko@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванченко Светлана Львовна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка светотехнической продукции, СОГЛАСНО ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка светотехнической продукции, СОГЛАСНО ТЗ
Начальная цена
135 576,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям ТЗ и ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
453500, РБ, г. Белорецк ул. Блюхера д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
27.40
27.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 29
Кол-во: 10
Кол-во: 45
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 55
Кол-во: 100
Кол-во: 50
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