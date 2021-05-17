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    Главная / Торги / Поставка светотехнической продукции для нужд ОП АО "Электросеть" в г. Белорецк. Согласно ТЗ.

    Поставка светотехнической продукции для нужд ОП АО "Электросеть" в г. Белорецк. Согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249958Дата и время окончания срока приема заявок Поставка светотехнической продукции, СОГЛАСНО ТЗМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110249958

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2/ЭС/БЛ

    Наименование закупки

    Поставка светотехнической продукции для нужд ОП АО "Электросеть" в г. Белорецк. Согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 14:31

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ТЗ_светотехника_2021.docx

    Договор_светотехническая_продукция_Приложение_6.7._поставки.docx

    ЗД_2_ЭС_светотехнической_продукции._БЛ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Юридический адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Почтовый адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Контактный телефон

    +7 3537 37-11-18

    Факс

    +7 38475 3-20-89

    Адрес электронной почты

    SvetlanaIvanchenko@zaoelektroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванченко Светлана Львовна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка светотехнической продукции, СОГЛАСНО ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.06.202117.06.2021 09:0017.06.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249958Подведение итогов не позднее Поставка светотехнической продукции, СОГЛАСНО ТЗМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка светотехнической продукции, СОГЛАСНО ТЗ

    Начальная цена

    135 576,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям ТЗ и ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    453500, РБ, г. Белорецк ул. Блюхера д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 15 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Адрес местонахождения

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Классификатор ОКПД2

    27.40

    Оборудование электрическое осветительное

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник ЖКУ-06-150-011М"

    Кол-во: 29

    "Позиция 2"

    "Светильник светодиодный ДВО-36Вт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ LED T8-STD 18Вт 230В G13 4000K 1440Kv 1200мм Матовая ASD"

    Кол-во: 45

    "Позиция 4"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 40Вт IP65 PHILIPS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ASD LED-T8R-STD G13.T8 10Вт, 4000К 600ММ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ Е27 12 Вт 4500К"

    Кол-во: 55

    "Позиция 7"

    "ЛАМПА Е27 75Вт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "ЛАМПА ЛБ-36"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "ЛАМПА ДНАТ-150ВТ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "ЛАМПА ДРВ-250"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "ЛАМПА ДРВ-500"

    Кол-во: 40

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