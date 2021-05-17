Поставка строительных материалов, жалюзи и москитных сеток для нужд РХТУ им. Д.И.Менделеева

Поставка строительных материалов, жалюзи и москитных сеток для нужд РХТУ им. Д.И.Менделеева

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве" Кол-во: 64.00000

"Позиция 2" "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве" Кол-во: 7.00000

"Позиция 3" "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве" Кол-во: 15.00000

"Позиция 4" "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве" Кол-во: 15.00000

"Позиция 5" "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве" Кол-во: 4.00000

"Позиция 6" "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве" Кол-во: 2.00000

"Позиция 7" "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве" Кол-во: 8.00000

"Позиция 8" "Производство электрических ламп и осветительного оборудования" Кол-во: 6.00000

"Позиция 9" "Производство гипса" Кол-во: 2.00000

"Позиция 10" "Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок" Кол-во: 3.00000

"Позиция 11" "Производство обработанных хризотиловых волокон, смесей на основе хризотила и изделий из них" Кол-во: 9.00000

"Позиция 12" "Производство гипсовых изделий для использования в строительстве" Кол-во: 20.00000

"Позиция 13" "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей" Кол-во: 17.00000

"Позиция 14" "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей" Кол-во: 60.00000

"Позиция 15" "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей" Кол-во: 225.00000

"Позиция 16" "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей" Кол-во: 150.00000

"Позиция 17" "Производство крепежных изделий" Кол-во: 3.00000

"Позиция 18" "Производство крепежных изделий" Кол-во: 2.00000

"Позиция 19" "Производство крепежных изделий" Кол-во: 14.00000

"Позиция 20" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 10.00000

"Позиция 21" "Производство электроустановочных изделий" Кол-во: 4.00000

"Позиция 22" "Производство красок и лаков на основе полимеров" Кол-во: 6.00000

"Позиция 23" "Производство красок и лаков на основе полимеров" Кол-во: 6.00000

"Позиция 24" "Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок" Кол-во: 33.00000

"Позиция 25" "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика" Кол-во: 2.00000

"Позиция 26" "Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий" Кол-во: 6.00000

"Позиция 27" "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды" Кол-во: 8.00000

"Позиция 28" "Производство стекловолокна" Кол-во: 8.00000