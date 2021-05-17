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Номер извещения
32110250318
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка строительных материалов, жалюзи и москитных сеток для нужд РХТУ им. Д.И.Менделеева
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 15:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,
Почтовый адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9
Контактный телефон
+7 499 978-87-93
Факс
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Адрес электронной почты
imolaw@muctr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муравьева Ольга Васильевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов, жалюзи и москитных сеток для нужд РХТУ им. Д.И.Менделеева
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов, жалюзи и москитных сеток для нужд РХТУ им. Д.И.Менделеева
Начальная цена
206 836,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Адрес местонахождения
125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,
125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9
22.23.15.000
22.23
Документация лота
Кол-во: 64.00000
Кол-во: 7.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 9.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 17.00000
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 225.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 14.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 33.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 8.00000
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