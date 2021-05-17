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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов, жалюзи и москитных сеток для нужд РХТУ им. Д.И.Менделеева

    Поставка строительных материалов, жалюзи и москитных сеток для нужд РХТУ им. Д.И.Менделеева

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250318Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов, жалюзи и москитных сеток для нужд РХТУ им. Д.И.МенделееваМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110250318

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов, жалюзи и москитных сеток для нужд РХТУ им. Д.И.Менделеева

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 15:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_14ЭА.docx

    Обоснование_НМЦК___14ЭА_223.xlsx

    АД_14ЭА_223.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
    Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Юридический адрес

    125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,

    Почтовый адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9

    Контактный телефон

    +7 499 978-87-93

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    imolaw@muctr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муравьева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые строительные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных материалов, жалюзи и москитных сеток для нужд РХТУ им. Д.И.Менделеева

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 13:0024.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250318Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов, жалюзи и москитных сеток для нужд РХТУ им. Д.И.МенделееваМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов, жалюзи и москитных сеток для нужд РХТУ им. Д.И.Менделеева

    Начальная цена

    206 836,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
    Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Адрес местонахождения

    125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,

    125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9

    Классификатор ОКПД2

    22.23.15.000

    Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия

    Классификатор ОКВЭД2

    22.23

    Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве"

    Кол-во: 64.00000

    "Позиция 2"

    "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве"

    Кол-во: 7.00000

    "Позиция 3"

    "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 4"

    "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 5"

    "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 6"

    "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 7"

    "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 8"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 9"

    "Производство гипса"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 10"

    "Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 11"

    "Производство обработанных хризотиловых волокон, смесей на основе хризотила и изделий из них"

    Кол-во: 9.00000

    "Позиция 12"

    "Производство гипсовых изделий для использования в строительстве"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 13"

    "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

    Кол-во: 17.00000

    "Позиция 14"

    "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 15"

    "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

    Кол-во: 225.00000

    "Позиция 16"

    "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 17"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 18"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 19"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 14.00000

    "Позиция 20"

    "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 21"

    "Производство электроустановочных изделий"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 22"

    "Производство красок и лаков на основе полимеров"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 23"

    "Производство красок и лаков на основе полимеров"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 24"

    "Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок"

    Кол-во: 33.00000

    "Позиция 25"

    "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 26"

    "Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 27"

    "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 28"

    "Производство стекловолокна"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 29"

    "Производство метел и щеток"

    Кол-во: 8.00000

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