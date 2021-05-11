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Номер извещения
ГП176549
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка аккумуляторных батарей Leica
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 14:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 300
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
BochkovskayaTG@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочковская Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аккумуляторных батарей Leica
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2021 10:30 GMT +311.05.2021 10:3011.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176549Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторных батарей LeicaСамара
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2021 10:3011.05.2021 10:3011.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176549Дата и время вскрытия заявок Поставка аккумуляторных батарей LeicaСамара
Подведение итогов не позднее
14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176549Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторных батарей LeicaСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аккумуляторных батарей Leica
Начальная цена
180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Прописано в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Покупателя по адресу: г. Самара ул. Авроры, д.114-а, ПАО СНГЕО.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
27.20
Документация лота
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