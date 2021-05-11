Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит оплату за поставленный товар в течение 120 (ста двадцати), но не ранее чем через 45 календарных дней с момента подписания товарной накладной Сторонами на основании выставленной Поставщиком счета – фактуры.