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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторных батарей Leica

    Поставка аккумуляторных батарей Leica

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 10:3011.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176549Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторных батарей LeicaСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176549

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторных батарей Leica

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 14:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Проект договора

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аккумуляторных батарей Leica

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2021 10:30 GMT +311.05.2021 10:3011.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176549Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторных батарей LeicaСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2021 10:3011.05.2021 10:3011.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176549Дата и время вскрытия заявок Поставка аккумуляторных батарей LeicaСамара

    Подведение итогов не позднее

    14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176549Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторных батарей LeicaСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.05.202114.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176549Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторных батарей LeicaСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккумуляторных батарей Leica

    Начальная цена

    180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Покупателя по адресу: г. Самара ул. Авроры, д.114-а, ПАО СНГЕО.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату за поставленный товар в течение 120 (ста двадцати), но не ранее чем через 45 календарных дней с момента подписания товарной накладной Сторонами на основании выставленной Поставщиком счета – фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    27.20

    Батареи и аккумуляторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    02.06.2021

    Проект договора

    02.06.2021

    Техническое задание

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка аккумуляторных батарей Leica"

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    335 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
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