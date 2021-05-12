Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку Горелки газо-дизельной двухступенчатой прогрессивной в комплекте (группа Е, подгруппы: ЕА – Оборудование котельное) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году (№ ВК-ТС-И-108-21).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110250417 Уникальный номер закупки Номер закупки ВК-ТС-И-108-21 Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку Горелки газо-дизельной двухступенчатой прогрессивной в комплекте (группа Е, подгруппы: ЕА – Оборудование котельное) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году (№ ВК-ТС-И-108-21). Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60 Почтовый адрес 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60 Контактный телефон +7 8142 71-00-53 Факс -- Адрес электронной почты e.zazulina@rks.karelia.ru Ф.И.О. контактного лица Зазулина Евгения Александровна Место рассмотрения предложений Петрозаводск Закупки и тендеры Республика Карелия Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru