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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку Горелки газо-дизельной двухступенчатой прогрессивной в комплекте (группа Е, подгруппы: ЕА – Оборудование котельное) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году (№ ВК-ТС-И-108-21).

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку Горелки газо-дизельной двухступенчатой прогрессивной в комплекте (группа Е, подгруппы: ЕА – Оборудование котельное) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году (№ ВК-ТС-И-108-21).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 12:0012.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250417Дата и время окончания срока приема заявок Горелка газо-дизельная двухступенчатая прогрессивная,2500-15200 кВт,в комплектеПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110250417

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ВК-ТС-И-108-21

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку Горелки газо-дизельной двухступенчатой прогрессивной в комплекте (группа Е, подгруппы: ЕА – Оборудование котельное) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году (№ ВК-ТС-И-108-21).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 15:11

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2._Конкурсная_документация.7z

    Пр_122_3_от_210521_Горелка_ТС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-53

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.zazulina@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зазулина Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Горелка газо-дизельная двухступенчатая прогрессивная,2500-15200 кВт,в комплекте

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 15:0031.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250417Подведение итогов не позднее Горелка газо-дизельная двухступенчатая прогрессивная,2500-15200 кВт,в комплектеПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Горелка газо-дизельная двухступенчатая прогрессивная,2500-15200 кВт,в комплекте

    Начальная цена

    6 640 462,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-Тепловые сети
    Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18

    Классификатор ОКПД2

    28.21.11.113

    Горелки комбинированные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.74.2

    Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933104/name/60a7826a19f7a6.96103340

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Горелка газо-дизельная двухступенчатая прогрессивная,2500-15200 кВт,в комплекте"

    Кол-во: 1.0000

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