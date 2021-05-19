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    Главная / Торги / Выполнение работ землеустроительных и кадастровых

    Выполнение работ землеустроительных и кадастровых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:5919.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249886Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ землеустроительных и кадастровыхЭлистаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110249886

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    003-2021-КОЭФ

    Наименование закупки

    Выполнение работ землеустроительных и кадастровых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 14:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_003_2021_КОЭФ.doc

    ТЗ_Работы_без_приложения.docx

    Документация_о_Конкуретном_отборе_в_эл._форме___003_2021_КОЭФ.docx

    Приложение___2_к_ТЗ___Смета_стоимости_работ.doc

    Извещение___003_2021_КОЭФ.docx

    Приложение___1_к_ТЗ___Перечень_газопроводов_и_объектов.doc

    Итоговый_протокол_003_2021_КОЭФ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА

    Юридический адрес

    358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272,

    Почтовый адрес

    358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272

    Контактный телефон

    +7 84722 6-28-01 доб. 181

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@kalmgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алыкова Марина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Элиста

    Закупки и тендеры Республика Калмыкия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ землеустроительных и кадастровых

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249886Подведение итогов не позднее Выполнение работ землеустроительных и кадастровыхЭлиста

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ землеустроительных и кадастровых

    Начальная цена

    1 680 000,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА

    Адрес местонахождения

    358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272,

    358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.46

    Землеустройство

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933440/name/60a7aa27345c38.08873700

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Землеустройство"

    Кол-во: 1.00000

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