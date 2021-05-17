www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП176544
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
284/ОЗП - Пластины токарные для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1041)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 14:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 409
Факс
{}
Адрес электронной почты
sfrolova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фролова Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
284/ОЗП - Пластины токарные для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1041)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176544Дата и время окончания срока приема заявок 284/ОЗП - Пластины токарные для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1041)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 10:0017.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176544Дата и время вскрытия заявок 284/ОЗП - Пластины токарные для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1041)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 23:5925.06.2021 23:5925.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176544Подведение итогов не позднее 284/ОЗП - Пластины токарные для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1041)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
284/ОЗП - Пластины токарные для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1041)
Начальная цена
21 288 360,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
46.69.12
46.69.2
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.