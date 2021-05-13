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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту мостового электрического крана

    Выполнение работ по капитальному ремонту мостового электрического крана

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 12:0013.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176546Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту мостового электрического кранаКоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176546

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту мостового электрического крана

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 14:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.pdf

    Форма_1_2.docx

    Документация.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ "ЭНЕРГИЯ" ИМЕНИ С.П. КОРОЛЕВА"
    Все закупки и тендеры ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"

    Юридический адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а

    Почтовый адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а

    Контактный телефон

    +7 495 513-73-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    igor.dendyaev3@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дендяев Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Оборудование подъемно-транспортное

    Ключевые слова:

    кран, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту мостового электрического крана

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 12:00 GMT +313.05.2021 12:0013.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176546Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту мостового электрического кранаКоролев

    Дата и время вскрытия заявок

    13.05.2021 12:0013.05.2021 12:0013.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176546Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту мостового электрического кранаКоролев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.202113.07.2021 12:0013.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176546Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту мостового электрического кранаКоролев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту мостового электрического крана

    Начальная цена

    13 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"
    Все закупки и тендеры ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а

    Классификатор ОКПД2

    28.22.1

    Оборудование подъемно-транспортное и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по капитальному ремонту мостового электрического крана"

    Кол-во: 1

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