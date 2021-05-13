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Номер извещения
ГП176546
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту мостового электрического крана
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
29.04.2021 14:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
Почтовый адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
Контактный телефон
+7 495 513-73-28
Факс
Адрес электронной почты
igor.dendyaev3@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дендяев Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Королев
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Выполнение работ по капитальному ремонту мостового электрического крана
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 12:00 GMT +313.05.2021 12:0013.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176546Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту мостового электрического кранаКоролев
Дата и время вскрытия заявок
13.05.2021 12:0013.05.2021 12:0013.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176546Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту мостового электрического кранаКоролев
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту мостового электрического крана
Начальная цена
13 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"
Все закупки и тендеры ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
28.22.1
28.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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