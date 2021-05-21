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Номер извещения
ГП176541
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ на энергетических объектах МНПЗ, в том числе на распределительной подстанции РП-103
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 14:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01 доб. 5689
Адрес электронной почты
ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудов Сергей Анатольевич
Место рассмотрения заявок
Москва
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Выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ на энергетических объектах МНПЗ, в том числе на распределительной подстанц
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 12:00 GMT +321.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176541Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ на энергетических объектах МНПЗ, в том числе на распределительной подстанцМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ на энергетических объектах МНПЗ, в том числе на распределительной подстанц
Официальный сайт, на котором размещена документация
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