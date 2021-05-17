Оказание услуг по организационно-методическому, аналитическому и информационно-техническому сопровождению задач бюджетного процесса на стадии подготовки проекта Федерального бюджета в рамках полномочий Минпросвещения России в 2021 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110250035 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по организационно-методическому, аналитическому и информационно-техническому сопровождению задач бюджетного процесса на стадии подготовки проекта Федерального бюджета в рамках полномочий Минпросвещения России в 2021 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

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