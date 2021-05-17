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    Главная / Торги / Оказание услуг по организационно-методическому, аналитическому и информационно-техническому сопровождению задач бюджетного процесса на стадии подготовки проекта Федерального бюджета в рамках полномочий Минпросвещения России в 2021 году

    Оказание услуг по организационно-методическому, аналитическому и информационно-техническому сопровождению задач бюджетного процесса на стадии подготовки проекта Федерального бюджета в рамках полномочий Минпросвещения России в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250035Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организационно-методическому, аналитическому и информационно-техническому сопровождению задач бюджетного процесса на стадии подготовки проекта Федерального бюджета в рамках полномочий Минпросвещения России в 2021 году МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110250035

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организационно-методическому, аналитическому и информационно-техническому сопровождению задач бюджетного процесса на стадии подготовки проекта Федерального бюджета в рамках полномочий Минпросвещения России в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 14:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Документация.docx

    Критерии.docx

    Обоснование_НМЦ.docx

    Проект_договора.docx

    Расчет_НМЦД.xlsx

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
    Все закупки и тендеры ФГАУ ФИЦТО

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, ул.Люсиновская, д.51

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ул. Валовая, д. 21, к. 125

    Контактный телефон

    +7 495 009-98-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.lebedev@ficto.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедев Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организационно-методическому, аналитическому и информационно-техническому сопровождению задач бюджетного процесса на стадии подготовки проекта Федерального бюджета в рамках полномочий Минпросвещения России в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 17:0025.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250035Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организационно-методическому, аналитическому и информационно-техническому сопровождению задач бюджетного процесса на стадии подготовки проекта Федерального бюджета в рамках полномочий Минпросвещения России в 2021 году Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организационно-методическому, аналитическому и информационно-техническому сопровождению задач бюджетного процесса на стадии подготовки проекта Федерального бюджета в рамках полномочий Минпросвещения России в 2021 году

    Начальная цена

    10 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    200 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГАУ ФИЦТО
    Все закупки и тендеры ФГАУ ФИЦТО

    Адрес местонахождения

    115093, Российская Федерация, Москва, ул.Люсиновская, д.51

    115054, Российская Федерация, Москва, ул. Валовая, д. 21, к. 125

    Классификатор ОКПД2

    66.19.91.000

    Услуги по финансовым консультациям

    Классификатор ОКВЭД2

    66.19.4

    Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по организационно-методическому, аналитическому и информационно-техническому сопровождению задач бюджетного процесса на стадии подготовки проекта Федерального бюджета в рамках полномочий Минпросвещения России в 2021 году"

    Кол-во: 1

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