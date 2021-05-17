www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110250035
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организационно-методическому, аналитическому и информационно-техническому сопровождению задач бюджетного процесса на стадии подготовки проекта Федерального бюджета в рамках полномочий Минпросвещения России в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 14:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, ул.Люсиновская, д.51
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ул. Валовая, д. 21, к. 125
Контактный телефон
+7 495 009-98-88
Факс
{}
Адрес электронной почты
a.lebedev@ficto.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лебедев Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организационно-методическому, аналитическому и информационно-техническому сопровождению задач бюджетного процесса на стадии подготовки проекта Федерального бюджета в рамках полномочий Минпросвещения России в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.05.202125.05.2021 17:0025.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250035Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организационно-методическому, аналитическому и информационно-техническому сопровождению задач бюджетного процесса на стадии подготовки проекта Федерального бюджета в рамках полномочий Минпросвещения России в 2021 году Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организационно-методическому, аналитическому и информационно-техническому сопровождению задач бюджетного процесса на стадии подготовки проекта Федерального бюджета в рамках полномочий Минпросвещения России в 2021 году
Начальная цена
10 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
200 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГАУ ФИЦТО
Все закупки и тендеры ФГАУ ФИЦТО
Адрес местонахождения
115093, Российская Федерация, Москва, ул.Люсиновская, д.51
115054, Российская Федерация, Москва, ул. Валовая, д. 21, к. 125
66.19.91.000
66.19.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.