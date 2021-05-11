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Номер извещения
ГП176543
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Огнетушители
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
доб.(812)647-06-09
Факс
Адрес электронной почты
tenders@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Логин Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Огнетушитель порошковый закачной ОП-100
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2021 10:30 GMT +311.05.2021 10:3011.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176543Дата и время окончания срока приема заявок Огнетушитель порошковый закачной ОП-100Колпино
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2021 10:3011.05.2021 10:3011.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176543Дата и время вскрытия заявок Огнетушитель порошковый закачной ОП-100Колпино
Подведение итогов не позднее
01.06.2021 10:3001.06.2021 10:3001.06.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176543Подведение итогов не позднее Огнетушитель порошковый закачной ОП-100Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Огнетушитель порошковый закачной ОП-100
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тз
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тзРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
C
Документация лота
Кол-во: 10
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