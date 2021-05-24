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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП176535
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по предоставлению транспорта для обслуживания офисов, перевозке пассажиров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 14:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Почтовый адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4671
Адрес электронной почты
RC_UOP@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беспалова Алена Игоревна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по предоставлению транспорта для обслуживания офисов, перевозке пассажиров
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 12:00 GMT +324.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176535Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по предоставлению транспорта для обслуживания офисов, перевозке пассажировТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуги по предоставлению транспорта для обслуживания офисов, перевозке пассажиров
Официальный сайт, на котором размещена документация
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