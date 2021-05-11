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    Главная / Торги / Устройство автосцепное 106.00.000-0

    Устройство автосцепное 106.00.000-0

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 11:0011.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176540Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Устройство автосцепное 106.00.000-0ОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176540

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Устройство автосцепное 106.00.000-0

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 14:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_98_автосцепки.docx

    Перечень_документов.pdf

    Закупочная_документация_поставка.rar

    ГП176540_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-65-45

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    M.Kravchenko@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кравченко Максим Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Устройство автосцепное 106.00.000-0

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2021 11:00 GMT +311.05.2021 11:0011.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176540Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Устройство автосцепное 106.00.000-0Орск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2021 11:0011.05.2021 11:0011.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176540Дата и время вскрытия заявок Поставка Устройство автосцепное 106.00.000-0Орск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176540Подведение итогов не позднее Поставка Устройство автосцепное 106.00.000-0Орск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Устройство автосцепное 106.00.000-0

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка по заявке во 2 квартале 2021 года.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/922400/name/609a70458310a0.96625314

    11.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство автосцепное 106.00.000-0"

    Кол-во: 6

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