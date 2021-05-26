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    Главная / Торги / Поставка химических реактивов, материалов, посуды

    Поставка химических реактивов, материалов, посуды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 06:0026.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249801Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивов, материалов, посуды для пробирной лабораторииКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110249801

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химических реактивов, материалов, посуды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 14:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2._Техническое_задание_Химические_реактивы__материалы__посуда.docx

    Приложение_3._Проект_договора_Химические_реактивы__материалы__посуда.doc

    Закупочная_документация_ЗП_среди_СМСП_Химические_реактивы__материалы__посуда_19.docx

    Перечень_изменений_в_ЗД_Химические_реактивы__материалы__посуда_19.05.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Юридический адрес

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    Почтовый адрес

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Контактный телефон

    +7 391 201-87-60

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    MaryasovaSV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марьясова Светлана Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических реактивов, материалов, посуды для пробирной лаборатории

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 10:3027.05.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249801Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивов, материалов, посуды для пробирной лабораторииКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реактивов, материалов, посуды для пробирной лаборатории

    Начальная цена

    1 321 584,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Классификатор ОКПД2

    20.5

    Продукты химические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.5

    Производство прочих химических продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Производство бумаги и бумажных изделий"

    Кол-во: 1.00000

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