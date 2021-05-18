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Номер извещения
32110249678
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию проекта санитарно-защитных зон
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26
Почтовый адрес
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26
Контактный телефон
+7 8452 72-09-07 доб. 78452691118
Факс
+7 8452 72-09-07
Адрес электронной почты
K.Tyukaeva@oaosaratovgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тюкаева Хава Сулеймановна
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию проекта санитарно-защитных зон
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.05.202120.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249678Подведение итогов не позднее Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию проекта санитарно-защитных зон Саратов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию проекта санитарно-защитных зон
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО САРАТОВГАЗ
Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ
Адрес местонахождения
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26
71.12
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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