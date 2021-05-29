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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП176534
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
О поставке металлургической заготовки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 343 270-10-00 доб. 22746
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
TPaleeva@uralmash-ngo.com
Ф.И.О. контактного лица
Палеева Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно закупочной документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2021 18:00 GMT +329.05.2021 18:0029.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176534Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2021 18:0029.05.2021 18:0029.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176534Дата и время вскрытия заявок Согласно закупочной документацииМосква
Подведение итогов не позднее
29.06.2021 18:0029.06.2021 18:0029.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176534Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно закупочной документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
24.10.23.190
Документация лота
Кол-во: 35
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