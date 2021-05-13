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Номер извещения
ГП176538
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка труб 630х10, 1020х10 порезанных вдоль и окрашенных с внешней стороны
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.04.2021 14:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Контактный телефон
+7 495 580-99-58
Факс
+7 495 580-99-59
Адрес электронной почты
belov.iv@gesrv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белов Илья Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка труб 630х10, 1020х10 порезанных вдоль и окрашенных с внешней стороны
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 15:30 GMT +313.05.2021 15:3013.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176538Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб 630х10, 1020х10 порезанных вдоль и окрашенных с внешней стороныМосква
Подведение итогов не позднее
18.06.2021 15:0018.06.2021 15:0018.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176538Подведение итогов не позднее Поставка труб 630х10, 1020х10 порезанных вдоль и окрашенных с внешней стороныМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб 630х10, 1020х10 порезанных вдоль и окрашенных с внешней стороны
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТКПРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГазЭнергоСервис
Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
24.2
Документация лота
Кол-во: 96.209
Кол-во: 35.472
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