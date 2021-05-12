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    Главная / Торги / Поставка клапанов дыхательных по Заявке 44 (ЦДГиГК СМ)

    Поставка клапанов дыхательных по Заявке 44 (ЦДГиГК СМ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 19:0012.05.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176545Дата и время окончания срока приема заявок Поставка клапанов дыхательных по Заявке 44 (ЦДГиГК СМ)Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176545

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка клапанов дыхательных по Заявке 44 (ЦДГиГК СМ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 14:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-44

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    AOlhovskaya@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховская Анна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка клапанов дыхательных по Заявке 44 (ЦДГиГК СМ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2021 19:00 GMT +312.05.2021 19:0012.05.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176545Дата и время окончания срока приема заявок Поставка клапанов дыхательных по Заявке 44 (ЦДГиГК СМ)Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2021 19:0012.05.2021 19:0012.05.2021 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176545Дата и время вскрытия заявок Поставка клапанов дыхательных по Заявке 44 (ЦДГиГК СМ)Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 16:0030.06.2021 16:0030.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176545Подведение итогов не позднее Поставка клапанов дыхательных по Заявке 44 (ЦДГиГК СМ)Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 16:0030.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176545Подведение итогов не позднее Поставка клапанов дыхательных по Заявке 44 (ЦДГиГК СМ)Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапанов дыхательных по Заявке 44 (ЦДГиГК СМ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    28.14.20.000

    Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_3_КАРТА_ПАРТНЕРА.docx

    11.05.2021

    Информационная_карта_Поставка.doc

    11.05.2021

    Таблица_цен_без_ШМР_и_ПНР.XLS

    11.05.2021

    Задание_на_поставку.xlsx

    11.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан дыхательный КДМ-150/100 К УХЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Клапан дыхательный СМДК-50АА"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Клапан дыхательный СМДК-100А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Клапан дыхательный механический КДМ-200/100 УХЛ1"

    Кол-во: 1

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