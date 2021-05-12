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Номер извещения
ГП176545
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка клапанов дыхательных по Заявке 44 (ЦДГиГК СМ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 14:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-51-44
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
AOlhovskaya@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ольховская Анна Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Поставка клапанов дыхательных по Заявке 44 (ЦДГиГК СМ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2021 19:00 GMT +312.05.2021 19:0012.05.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176545Дата и время окончания срока приема заявок Поставка клапанов дыхательных по Заявке 44 (ЦДГиГК СМ)Тюменская область
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2021 19:0012.05.2021 19:0012.05.2021 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176545Дата и время вскрытия заявок Поставка клапанов дыхательных по Заявке 44 (ЦДГиГК СМ)Тюменская область
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 16:0030.06.2021 16:0030.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176545Подведение итогов не позднее Поставка клапанов дыхательных по Заявке 44 (ЦДГиГК СМ)Тюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка клапанов дыхательных по Заявке 44 (ЦДГиГК СМ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
28.14.20.000
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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