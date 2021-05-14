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    Главная / Торги / Поставка трубы 762х15,88х14500 SA671 Gr.CFE 70. Spec.SA-671M в количестве 42,398 т.

    Поставка трубы 762х15,88х14500 SA671 Gr.CFE 70. Spec.SA-671M в количестве 42,398 т.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176531Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы 762х15,88х14500 SA671 Gr.CFE 70. Spec.SA-671M в количестве 42,398 т.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176531

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    261-562/21

    Наименование закупки

    Поставка трубы 762х15,88х14500 SA671 Gr.CFE 70. Spec.SA-671M в количестве 42,398 т.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 13:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка_ТЗ.pdf

    Список_документов.doc

    УЗХМ_Покупатель_2021г._Типовой_договор.doc

    Приложение__Форма_анкеты_участника_.docx

    Приложение__Форма_ценового_предложения_.xlsx

    ТЗ_проект.docx

    Приложение__1.docx

    Приложение__2.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-15

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Kseniya.Makhaeva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Махаева Ксения Ришатовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы 762х15,88х14500 SA671 Gr.CFE 70. Spec.SA-671M в количестве 42,398 т.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176531Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы 762х15,88х14500 SA671 Gr.CFE 70. Spec.SA-671M в количестве 42,398 т.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 12:0014.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176531Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы 762х15,88х14500 SA671 Gr.CFE 70. Spec.SA-671M в количестве 42,398 т.Екатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 15:0030.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176531Подведение итогов не позднее Поставка трубы 762х15,88х14500 SA671 Gr.CFE 70. Spec.SA-671M в количестве 42,398 т.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы 762х15,88х14500 SA671 Gr.CFE 70. Spec.SA-671M в количестве 42,398 т.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    42,398 т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 30 КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    46.7

    Услуги по специализированной оптовой торговле прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.72

    Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "трубный прокат "

    Кол-во: 43

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