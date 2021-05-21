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    Главная / Торги / Оказание услуг по ежегодной проверке и освидетельствованию оборудования ГМССБ и навигационного оборудования НИС «Геленджик»

    Оказание услуг по ежегодной проверке и освидетельствованию оборудования ГМССБ и навигационного оборудования НИС «Геленджик»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249614Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ежегодной проверке и освидетельствованию оборудования ГМССБ и навигационного оборудования НИС «Геленджик»ГеленджикПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110249614

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по ежегодной проверке и освидетельствованию оборудования ГМССБ и навигационного оборудования НИС «Геленджик»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 13:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.pdf

    Техническое_задание.docx

    Договор.docx

    Закупочная_документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО МОРСКИМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫМ РАБОТАМ
    Все закупки и тендеры АО ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ

    Юридический адрес

    353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20,

    Почтовый адрес

    353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20

    Контактный телефон

    +7 86141 9-42-76

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    BashkinaVY@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Башкина Виктория Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Геленджик

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по ежегодной проверке и освидетельствованию оборудования ГМССБ и навигационного оборудования НИС «Геленджик»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 18:0004.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249614Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ежегодной проверке и освидетельствованию оборудования ГМССБ и навигационного оборудования НИС «Геленджик»Геленджик

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по ежегодной проверке и освидетельствованию оборудования ГМССБ и навигационного оборудования НИС «Геленджик»

    Начальная цена

    257 030,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО МОРСКИМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫМ РАБОТАМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ

    Адрес местонахождения

    353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20,

    353461, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г ГЕЛЕНДЖИК, УЛ КРЫМСКАЯ, ДОМ 20

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.9

    Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая"

    Кол-во: 1.00000

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