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Номер извещения
32110249626
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту узлов учета газа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 14:01
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
Контактный телефон
+7 812 605-09-48
Факс
+7 812 605-09-48
Адрес электронной почты
Petrov_SR@mrg.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Сергей Романович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных работа по текущему ремонту узлов учета газа
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работа по текущему ремонту узлов учета газа
Начальная цена
3 223 860,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
42.99
42
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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