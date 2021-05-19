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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту узлов учета газа

    Выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту узлов учета газа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 11:5919.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249626Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работа по текущему ремонту узлов учета газа Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110249626

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту узлов учета газа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 14:01

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора.pdf

    Документация_о_закупке.docx

    Извещение_о_проведении_закупки.doc

    Техническое_задание.docx

    Приложение___1_к_ТЗ___Сметная_документация.xls

    Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Контактный телефон

    +7 812 605-09-48

    Факс

    +7 812 605-09-48

    Адрес электронной почты

    Petrov_SR@mrg.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петров Сергей Романович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работа по текущему ремонту узлов учета газа

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 17:0025.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249626Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работа по текущему ремонту узлов учета газа Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работа по текущему ремонту узлов учета газа

    Начальная цена

    3 223 860,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    42.99

    Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    42

    Строительство инженерных сооружений

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/931902/name/60a65330c1b803.29780800

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных работа по текущему ремонту узлов учета газа "

    Кол-во: 1.00000

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