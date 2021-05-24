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Номер извещения
ГП176526
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 10925 "Проведение лабораторных исследований источников негативного воздействия на окружающую среду" (а именно, проведение лабораторных исследований проб почв на объектах производства работ АО "Газпромнефть-ННГ") для нужд АО "Газпромнефть-ННГ на 2021-2023 гг. (реестровый номер процедуры: 01-0070595-301-2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 13:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Почтовый адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4671
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беспалова Алена Игоревна
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
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Проведение лабораторных исследований проб почв на объектах производства работ АО «Газпромнефть-ННГ» в 2021-2023 гг.
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 09:00 GMT +324.05.2021 09:0024.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176526Дата и время окончания срока приема заявок Проведение лабораторных исследований проб почв на объектах производства работ АО «Газпромнефть-ННГ» в 2021-2023 гг.г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Проведение лабораторных исследований проб почв на объектах производства работ АО «Газпромнефть-ННГ» в 2021-2023 гг.
Официальный сайт, на котором размещена документация
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