Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 10925 "Проведение лабораторных исследований источников негативного воздействия на окружающую среду" (а именно, проведение лабораторных исследований проб почв на объектах производства работ АО "Газпромнефть-ННГ") для нужд АО "Газпромнефть-ННГ на 2021-2023 гг. (реестровый номер процедуры: 01-0070595-301-2021)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП176526 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0070595-301-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 10925 "Проведение лабораторных исследований источников негативного воздействия на окружающую среду" (а именно, проведение лабораторных исследований проб почв на объектах производства работ АО "Газпромнефть-ННГ") для нужд АО "Газпромнефть-ННГ на 2021-2023 гг. (реестровый номер процедуры: 01-0070595-301-2021) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ Юридический адрес 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87 Почтовый адрес 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4671 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Беспалова Алена Игоревна Место рассмотрения заявок г. Тюмень Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Проведение лабораторных исследований проб почв на объектах производства работ АО «Газпромнефть-ННГ» в 2021-2023 гг. Дата и время окончания срока приема заявок 24.05.2021 09:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП176526 Дата и время окончания срока приема заявок Проведение лабораторных исследований проб почв на объектах производства работ АО «Газпромнефть-ННГ» в 2021-2023 гг. г. Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Проведение лабораторных исследований проб почв на объектах производства работ АО «Газпромнефть-ННГ» в 2021-2023 гг. Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт