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    Главная / Торги / Поставка трубной системы для подогревателя

    Поставка трубной системы для подогревателя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 23:5926.05.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254552Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной системы для подогревателяОрехово-ЗуевоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110254552

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубной системы для подогревателя

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 10:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    Все закупки и тендеры ИКС ОРЕХОВО-ЗУЕВО

    Юридический адрес

    142600, Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуево, Ленина, д. 97, оф.18

    Почтовый адрес

    142600, Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуево, Ленина, д. 97, оф.18

    Контактный телефон

    +7 952 633-27-56

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.cherepanova@iks.direct

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепанова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Орехово-Зуево

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубной системы для подогревателя

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 23:59 GMT +326.05.2021 23:5926.05.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254552Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной системы для подогревателяОрехово-Зуево

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 17:0028.05.2021 17:0028.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254552Подведение итогов не позднее Поставка трубной системы для подогревателяОрехово-Зуево

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 17:0028.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254552Подведение итогов не позднее Поставка трубной системы для подогревателяОрехово-Зуево

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной системы для подогревателя

    Начальная цена

    1 044 088,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИКС ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    Все закупки и тендеры ИКС ОРЕХОВО-ЗУЕВО

    Адрес местонахождения

    142600, Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуево, Ленина, д. 97, оф.18

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.262

    Подогреватели-отопители независимые воздушные и жидкостные автоматического действия, работающие от бортовой сети транспортных средств на жидком или газообразном топливе, в том числе подогреватели предпусковые

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка трубной системы для подогревателя"

    Кол-во: 3.00000

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