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    Главная / Торги / Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 11:5919.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249550Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Краснодар, ул. Строителей, д.23, каб.212Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110249550

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 13:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    27_18_2021.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Юридический адрес

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    Почтовый адрес

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Контактный телефон

    +7 861 279-33-72

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    L.Zotova@gazpromgk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрушенко Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар, ул. Строителей, д.23, каб.212

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 11:59 GMT +319.05.2021 11:5919.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249550Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Краснодар, ул. Строителей, д.23, каб.212

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110249550Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Краснодар, ул. Строителей, д.23, каб.212

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 13:0028.05.2021 13:0028.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249550Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Краснодар, ул. Строителей, д.23, каб.212

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 13:0028.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249550Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Краснодар, ул. Строителей, д.23, каб.212

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

    Начальная цена

    790 704,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    42.11.2

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
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