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Номер извещения
32110249550
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 13:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
Почтовый адрес
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
Контактный телефон
+7 861 279-33-72
Факс
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Адрес электронной почты
L.Zotova@gazpromgk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрушенко Александр Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар, ул. Строителей, д.23, каб.212
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 11:59 GMT +319.05.2021 11:5919.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249550Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Краснодар, ул. Строителей, д.23, каб.212
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110249550Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Краснодар, ул. Строителей, д.23, каб.212
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 13:0028.05.2021 13:0028.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249550Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Краснодар, ул. Строителей, д.23, каб.212
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия.
Начальная цена
790 704,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
42.11.2
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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