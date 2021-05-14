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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку коммутаторов, модулей, серверов, конвертеров, крепежей

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку коммутаторов, модулей, серверов, конвертеров, крепежей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:3014.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252160Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммутаторов, модулей, серверов, конвертеров, крепежейМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110252160

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку коммутаторов, модулей, серверов, конвертеров, крепежей

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 18:14

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Почтовый адрес

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22

    Факс

    +7 499 940-09-99

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Качан Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка коммутаторов, модулей, серверов, конвертеров, крепежей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 23:0024.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252160Подведение итогов не позднее Поставка коммутаторов, модулей, серверов, конвертеров, крепежейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коммутаторов, модулей, серверов, конвертеров, крепежей

    Начальная цена

    29 495,03

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО АЛМАЗ
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Адрес местонахождения

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Классификатор ОКПД2

    26.2

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.2

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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