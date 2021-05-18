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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторных батарей для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»

    Поставка аккумуляторных батарей для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249560Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторных батарей для Филиалов АО «ГК «Северавтодор» СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110249560

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторных батарей для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 13:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1.1_к_Извещению_о_закупке.xlsx

    Извещение__79.docx

    1._Протокол_подведения_итогов_32110249560.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    3462-22-51-79

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сметанин Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аккумуляторных батарей для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 08:00 GMT +318.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249560Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторных батарей для Филиалов АО «ГК «Северавтодор» Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 08:0018.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110249560Дата и время вскрытия заявок Поставка аккумуляторных батарей для Филиалов АО «ГК «Северавтодор» Сургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 08:0024.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249560Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторных батарей для Филиалов АО «ГК «Северавтодор» Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккумуляторных батарей для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»

    Начальная цена

    5 008 420,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    46.6

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934645/name/60ab8b9ec845c1.26364184

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями"

    Кол-во: 600.00000

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