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    Главная / Торги / Кран мостовой электрический опорный однобалочный общепромышленного исполнения г.п.12,5тн (Проектирование, изготовление, поставка, монтаж пусконаладочные работы, испытания, сдача в эксплуатацию)

    Кран мостовой электрический опорный однобалочный общепромышленного исполнения г.п.12,5тн (Проектирование, изготовление, поставка, монтаж пусконаладочные работы, испытания, сдача в эксплуатацию)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2021 06:0001.06.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176539Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование, изготовление, поставку, монтаж, пусконаладку, испытание, сдачу в эксплуатацию крана мостового электрического однобалочного с талью электрической канатной грузоподъемностью 12,5 т ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176539

    Уникальный номер закупки

    04-21-ГМ

    Номер закупки

    04-21-ГМ

    Наименование закупки

    Кран мостовой электрический опорный однобалочный общепромышленного исполнения г.п.12,5тн (Проектирование, изготовление, поставка, монтаж пусконаладочные работы, испытания, сдача в эксплуатацию)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 14:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложение №2 (крановый путь место установки)

    приложение №3 план кпц

    требования к поставщику

    приложение 1 к тз

    ТЗ кран-балка 125тн

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 912 240-20-80

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    ozornin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Озорнин Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    проектирование, кран, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Проектирование, изготовление, поставку, монтаж, пусконаладку, испытание, сдачу в эксплуатацию крана мостового электрического однобалочного с талью электрической канатной грузоподъемностью 12,5 т

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2021 06:00 GMT +301.06.2021 06:0001.06.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176539Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование, изготовление, поставку, монтаж, пусконаладку, испытание, сдачу в эксплуатацию крана мостового электрического однобалочного с талью электрической канатной грузоподъемностью 12,5 т Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2021 06:0001.06.2021 06:0001.06.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176539Дата и время вскрытия заявок Проектирование, изготовление, поставку, монтаж, пусконаладку, испытание, сдачу в эксплуатацию крана мостового электрического однобалочного с талью электрической канатной грузоподъемностью 12,5 т Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    03.06.2021 06:0003.06.2021 06:0003.06.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176539Подведение итогов не позднее Проектирование, изготовление, поставку, монтаж, пусконаладку, испытание, сдачу в эксплуатацию крана мостового электрического однобалочного с талью электрической канатной грузоподъемностью 12,5 т Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.06.202103.06.2021 06:0003.06.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176539Подведение итогов не позднее Проектирование, изготовление, поставку, монтаж, пусконаладку, испытание, сдачу в эксплуатацию крана мостового электрического однобалочного с талью электрической канатной грузоподъемностью 12,5 т Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектирование, изготовление, поставку, монтаж, пусконаладку, испытание, сдачу в эксплуатацию крана мостового электрического однобалочного с талью электрической канатной грузоподъемностью 12,5 т

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    проектирование, изготовление, монтаж, пусконаладку, испытание, сдачу в эксплуатацию крана мостового электрического однобалочного с электротельфером грузоподъемностью 12,5 т. с крановым путём длинной 180 м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский д. 33, Кузнечно-прессовый цех расположение в осях: А…Г. Расстояние между осями колонн – по 6000 мм.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    аванс 30%, 70% после подписания акта выполненных работ в течении 30 дней с момента сдачи в эксплуатацию
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    28.22.14.120

    Краны грузоподъемные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    приложение №2 (крановый путь место установки)

    02.06.2021

    приложение №3 план кпц

    02.06.2021

    требования к поставщику

    02.06.2021

    приложение 1 к тз

    02.06.2021

    ТЗ кран-балка 125тн

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кран мостовой электрический опорный однобалочный общепромышленного исполнения 12,5тн"

    Кол-во: 1

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