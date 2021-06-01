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Номер извещения
ГП176539
Уникальный номер закупки
04-21-ГМ
Наименование закупки
Кран мостовой электрический опорный однобалочный общепромышленного исполнения г.п.12,5тн (Проектирование, изготовление, поставка, монтаж пусконаладочные работы, испытания, сдача в эксплуатацию)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 912 240-20-80
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
ozornin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озорнин Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Проектирование, изготовление, поставку, монтаж, пусконаладку, испытание, сдачу в эксплуатацию крана мостового электрического однобалочного с талью электрической канатной грузоподъемностью 12,5 т
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2021 06:00 GMT +301.06.2021 06:0001.06.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176539Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование, изготовление, поставку, монтаж, пусконаладку, испытание, сдачу в эксплуатацию крана мостового электрического однобалочного с талью электрической канатной грузоподъемностью 12,5 т Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2021 06:0001.06.2021 06:0001.06.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176539Дата и время вскрытия заявок Проектирование, изготовление, поставку, монтаж, пусконаладку, испытание, сдачу в эксплуатацию крана мостового электрического однобалочного с талью электрической канатной грузоподъемностью 12,5 т Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.06.2021 06:0003.06.2021 06:0003.06.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176539Подведение итогов не позднее Проектирование, изготовление, поставку, монтаж, пусконаладку, испытание, сдачу в эксплуатацию крана мостового электрического однобалочного с талью электрической канатной грузоподъемностью 12,5 т Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.06.202103.06.2021 06:0003.06.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176539Подведение итогов не позднее Проектирование, изготовление, поставку, монтаж, пусконаладку, испытание, сдачу в эксплуатацию крана мостового электрического однобалочного с талью электрической канатной грузоподъемностью 12,5 т Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектирование, изготовление, поставку, монтаж, пусконаладку, испытание, сдачу в эксплуатацию крана мостового электрического однобалочного с талью электрической канатной грузоподъемностью 12,5 т
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
проектирование, изготовление, монтаж, пусконаладку, испытание, сдачу в эксплуатацию крана мостового электрического однобалочного с электротельфером грузоподъемностью 12,5 т. с крановым путём длинной 180 м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский д. 33, Кузнечно-прессовый цех расположение в осях: А…Г. Расстояние между осями колонн – по 6000 мм.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
28.22.14.120
Документация лота
Кол-во: 1
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