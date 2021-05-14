Оказание услуг по предоставлению в пользование путевой техники (ВПРС-02) для строительства и ремонта железнодорожных путей и стрелочных переводов на объектах СМТ-16

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110249741 Уникальный номер закупки 00103 Номер закупки 00103 Наименование закупки Оказание услуг по предоставлению в пользование путевой техники (ВПРС-02) для строительства и ремонта железнодорожных путей и стрелочных переводов на объектах СМТ-16 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

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