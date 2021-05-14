www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110249741
Уникальный номер закупки
00103
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению в пользование путевой техники (ВПРС-02) для строительства и ремонта железнодорожных путей и стрелочных переводов на объектах СМТ-16
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
29.04.2021 14:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Почтовый адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Контактный телефон
+7 4212 91-13-61
Факс
{}
Адрес электронной почты
ShlemchenkoEP@rzdstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
ШЛЕМЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению в пользование путевой техники (ВПРС-02) для строительства и ремонта железнодорожных путей и стрелочных переводов на объектах СМТ-16
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249741Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению в пользование путевой техники (ВПРС-02) для строительства и ремонта железнодорожных путей и стрелочных переводов на объектах СМТ-16Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 10:00GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110249741Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению в пользование путевой техники (ВПРС-02) для строительства и ремонта железнодорожных путей и стрелочных переводов на объектах СМТ-16Хабаровск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.05.202118.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110249741Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по предоставлению в пользование путевой техники (ВПРС-02) для строительства и ремонта железнодорожных путей и стрелочных переводов на объектах СМТ-16Хабаровск
Подведение итогов не позднее
20.05.2021 10:0020.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249741Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению в пользование путевой техники (ВПРС-02) для строительства и ремонта железнодорожных путей и стрелочных переводов на объектах СМТ-16Хабаровск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.05.202120.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249741Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению в пользование путевой техники (ВПРС-02) для строительства и ремонта железнодорожных путей и стрелочных переводов на объектах СМТ-16Хабаровск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению в пользование путевой техники (ВПРС-02) для строительства и ремонта железнодорожных путей и стрелочных переводов на объектах СМТ-16
Начальная цена
6 424 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
29.10.59
29.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.