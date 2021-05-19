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Номер извещения
32110249453
Уникальный номер закупки
23-21
Наименование закупки
Поставка автомобильных масел и смазок для легкового и грузового автотранспорта и строительной техники.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 13:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,
Почтовый адрес
omts@omskoblgaz.ru
Контактный телефон
+381 22 081 487 доб. 100
Факс
+7 3812 27-66-08
Адрес электронной почты
krymskaya@omskoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крымская Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильных масел и смазок для легкового и грузового автотранспорта и строительной техники
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных масел и смазок для легкового и грузового автотранспорта и строительной техники
Начальная цена
164 272,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКОБЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ
Адрес местонахождения
644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,
omts@omskoblgaz.ru
20.59.43.120
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 32.00000
Кол-во: 9.60000
Кол-во: 40.00000
Кол-во: 90.00000
Кол-во: 345.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 63.00000
Кол-во: 340.00000
Кол-во: 40.00000
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