Поставка автомобильных масел и смазок для легкового и грузового автотранспорта и строительной техники

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка автомобильных масел и смазок для легкового и грузового автотранспорта и строительной техники

Цена договора и требования к обеспечению

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Не разрешается Получить электронную подпись

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,

АО ОМСКОБЛГАЗ Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки" Кол-во: 32.00000

"Позиция 2" "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки" Кол-во: 9.60000

"Позиция 3" "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки" Кол-во: 40.00000

"Позиция 4" "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки" Кол-во: 90.00000

"Позиция 5" "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки" Кол-во: 345.00000

"Позиция 6" "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки" Кол-во: 8.00000

"Позиция 7" "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки" Кол-во: 63.00000

"Позиция 8" "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки" Кол-во: 340.00000