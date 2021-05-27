Открытый аукцион по продаже аккумуляторов. Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».

Предмет договора

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с электролитом (группа С 12 по ГОСТ Р 54564-2011) 24,739 т. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с электролитом (группа С 10 по ГОСТ Р 54564-2011) 1,937 т. Аккумуляторов стационарных свинцово-кислотных, утративших потребительские свойства (группа С 11 по ГОСТ Р 54564-2011) 0,555 т.