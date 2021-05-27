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    Главная / Торги / Открытый аукцион по продаже аккумуляторов. Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».

    Открытый аукцион по продаже аккумуляторов. Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176529Дата и время окончания срока приема заявок Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с электролитом (группа С 12 по ГОСТ Р 54564-2011) 24,739 т. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с электролитом (группа С 10 по ГОСТ Р 54564-2011) 1,937 т. Аккумуляторов стационарных свинцово-кислотных, утративших потребительские свойства (группа С 11 по ГОСТ Р 54564-2011) 0,555 т. г. МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион по продаже аккумуляторов. Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой.

    Номер извещения

    ГП176529

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП

    Предмет договора

    Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с электролитом (группа С 12 по ГОСТ Р 54564-2011) 24,739 т. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с электролитом (группа С 10 по ГОСТ Р 54564-2011) 1,937 т. Аккумуляторов стационарных свинцово-кислотных, утративших потребительские свойства (группа С 11 по ГОСТ Р 54564-2011) 0,555 т.

    Начальная цена

    953085.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-04-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.05.2021 18:00

    Дата и время проведения

    31.05.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    2.Проект_договора_купли_продажи__в.4.docx

    Приложение___8._Инструкция_по_переводу_задатка.docx

    Пояснение по начальной цене

    ИНФОРМАЦИОННОЕ_СООБЩЕНИЕ_О_ТОРГАХ.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с электролитом (группа С 12 по ГОСТ Р 54564-2011) 24,739 т. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с электролитом (группа С 10 по ГОСТ Р 54564-2011) 1,937 т. Аккумуляторов стационарных свинцово-кислотных, утративших потребительские свойства (группа С 11 по ГОСТ Р 54564-2011) 0,555 т.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Контактный телефон

    +7 495 908-82-54

    Адрес электронной почты

    info@realstand.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    info@realstand.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 908-82-54

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением о торгах.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением о торгах.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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