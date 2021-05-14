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Номер извещения
32110249389
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по разработке ПСД "Реконструкция первичных отстойников технологического комплекса «Биологические очистные сооружения» с устройством перекрытий поверхностей с системой сбора и газоочистки» для нужд ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1196
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 13:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3
Контактный телефон
+7 495 974-32-32
Факс
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Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка ПСД "Реконструкция первичных отстойников технологического комплекса «Биологические очистные сооружения» с устройством перекрытий поверхностей с системой сбора и газоочистки»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
11.06.202111.06.2021 20:0011.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249389Подведение итогов не позднее Разработка ПСД "Реконструкция первичных отстойников технологического комплекса «Биологические очистные сооружения» с устройством перекрытий поверхностей с системой сбора и газоочистки» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка ПСД "Реконструкция первичных отстойников технологического комплекса «Биологические очистные сооружения» с устройством перекрытий поверхностей с системой сбора и газоочистки»
Начальная цена
14 497 157,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
71.12.16
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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