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    Главная / Торги / Приобретение ультразвуковых преобразователей и кабелей для соединения преобразователей фирмы "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH"

    Приобретение ультразвуковых преобразователей и кабелей для соединения преобразователей фирмы "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176517Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ультразвуковых преобразователей и кабелей для соединения преобразователей фирмы "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH"Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176517

    Уникальный номер закупки

    135

    Номер закупки

    135

    Наименование закупки

    Приобретение ультразвуковых преобразователей и кабелей для соединения преобразователей фирмы "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 13:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Пакет_документов_обн.docx

    ТЗ_преобразователи_и_кабели.pdf

    Проект_договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОМЗ - ИЖОРА
    Все закупки и тендеры ТК ОМЗ - ИЖОРА

    Юридический адрес

    196650, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. Колпино, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА ВМ, ОФИС 210

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Контактный телефон

    +7 812 322-88-73

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Elena.Vinokurova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Винокурова Елена Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение ультразвуковых преобразователей и кабелей для соединения преобразователей фирмы "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176517Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ультразвуковых преобразователей и кабелей для соединения преобразователей фирмы "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH"Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176517Дата и время вскрытия заявок Приобретение ультразвуковых преобразователей и кабелей для соединения преобразователей фирмы "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 15:0025.06.2021 15:0025.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176517Подведение итогов не позднее Приобретение ультразвуковых преобразователей и кабелей для соединения преобразователей фирмы "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 15:0025.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176517Подведение итогов не позднее Приобретение ультразвуковых преобразователей и кабелей для соединения преобразователей фирмы "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение ультразвуковых преобразователей и кабелей для соединения преобразователей фирмы "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    {}

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод д. б/н, ул. Финляндская д.13 ВМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30% - предоплата; 70% - по факту поставки.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТК ОМЗ - ИЖОРА
    Все закупки и тендеры ТК ОМЗ - ИЖОРА

    Адрес местонахождения

    196650, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. Колпино, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА ВМ, ОФИС 210

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Классификатор ОКПД2

    26.51.62.110

    Машины и приборы для испытания металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение ультразвуковых преобразователей и кабелей для соединения преобразователей фирмы "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH""

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