www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП176517
Уникальный номер закупки
135
Наименование закупки
Приобретение ультразвуковых преобразователей и кабелей для соединения преобразователей фирмы "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 13:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. Колпино, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА ВМ, ОФИС 210
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 812 322-88-73
Факс
{}
Адрес электронной почты
Elena.Vinokurova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Винокурова Елена Васильевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение ультразвуковых преобразователей и кабелей для соединения преобразователей фирмы "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176517Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ультразвуковых преобразователей и кабелей для соединения преобразователей фирмы "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH"Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176517Дата и время вскрытия заявок Приобретение ультразвуковых преобразователей и кабелей для соединения преобразователей фирмы "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH"Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 15:0025.06.2021 15:0025.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176517Подведение итогов не позднее Приобретение ультразвуковых преобразователей и кабелей для соединения преобразователей фирмы "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH"Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение ультразвуковых преобразователей и кабелей для соединения преобразователей фирмы "GE Sensing & Inspection Technologies GmbH"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
{}
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод д. б/н, ул. Финляндская д.13 ВМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТК ОМЗ - ИЖОРА
Все закупки и тендеры ТК ОМЗ - ИЖОРА
Адрес местонахождения
196650, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. Колпино, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА ВМ, ОФИС 210
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
26.51.62.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.