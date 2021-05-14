Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по разработке ПСД "Реконструкция решеток очереди "Город" Биологических очистных сооружений г. Перми") для нужд ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1195

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110249399 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по разработке ПСД "Реконструкция решеток очереди "Город" Биологических очистных сооружений г. Перми") для нужд ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1195 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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