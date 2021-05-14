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Номер извещения
32110249399
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по разработке ПСД "Реконструкция решеток очереди "Город" Биологических очистных сооружений г. Перми") для нужд ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1195
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 13:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3
Контактный телефон
+7 495 974-32-32
Факс
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Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Разработка ПСД "Реконструкция решеток очереди "Город" Биологических очистных сооружений г. Перми"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка ПСД "Реконструкция решеток очереди "Город" Биологических очистных сооружений г. Перми"
Начальная цена
5 028 048,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
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Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
71.12.16
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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