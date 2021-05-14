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    Главная / Торги / Замене окон в административном корпусе

    Замене окон в административном корпусе

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176515Дата и время окончания срока приема заявок Замене окон в административном корпусеСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176515

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Замене окон в административном корпусе

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 13:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех._задание_на_ЭТП_по_замене_окон_в_административном_корпусе__271777_v1_.pdf

    Фасад_административного_корпуса__1___271778_v1_.JPG

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Юридический адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    Почтовый адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-55-09

    Факс

    +7 8452 30-59-41

    Адрес электронной почты

    Pospelov@sar-steklo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поспелов Кирилл Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Замене окон в административном корпусе

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176515Подведение итогов не позднее Замене окон в административном корпусеСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замене окон в административном корпусе

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    410041,Россия, Саратовская область, Саратов, ул. Ломоносова М.В., 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без аванса, окончательный расчет в течении 10 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    43.3

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замене окон в административном корпусе"

    Кол-во: 5

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