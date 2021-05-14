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    Главная / Торги / Поставка проволоки СВ-08Г2С-О ГОСТ 2246-70.

    Поставка проволоки СВ-08Г2С-О ГОСТ 2246-70.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110249308Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проволоки СВ-08Г2С-О ГОСТ 2246-70614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110249308

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка проволоки СВ-08Г2С-О ГОСТ 2246-70.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 13:33

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_Решению_о_внесении_изменений_в_извещение_о_закупке..xls

    Решение_о_внесении_изменений_в_ИОЗ.pdf

    Поставка_проволоки_СВ_08Г2С_О_ГОСТ_2246_70.rar

    Протокол_32110249308.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-72-25

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    sta940@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соседкова Татьяна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка проволоки СВ-08Г2С-О ГОСТ 2246-70

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.202115.06.2021 15:0015.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249308Подведение итогов не позднее Поставка проволоки СВ-08Г2С-О ГОСТ 2246-70614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка проволоки СВ-08Г2С-О ГОСТ 2246-70

    Начальная цена

    3 507 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    24.34.11.130

    Проволока стальная сварочная из нелегированной стали

    Классификатор ОКВЭД2

    24.34

    Производство проволоки методом холодного волочения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/929086/name/60a3ac63509730.25414303

    18.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство проволоки методом холодного волочения"

    Кол-во: 31000.00000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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