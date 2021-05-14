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Номер извещения
32110249308
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка проволоки СВ-08Г2С-О ГОСТ 2246-70.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 13:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-72-25
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
sta940@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соседкова Татьяна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28 ПАО НПО "Искра"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка проволоки СВ-08Г2С-О ГОСТ 2246-70
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка проволоки СВ-08Г2С-О ГОСТ 2246-70
Начальная цена
3 507 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещению о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
24.34.11.130
24.34
Документация лота
Кол-во: 31000.00000
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