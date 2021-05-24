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Номер извещения
ГП176508
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по организации корпоративного конкурса профессионального мастерства среди газоспасательных отрядов БЛПС ПАО «Газпром нефть»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52 доб. 3679
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ощепков Даниил Григорьевич
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация корпоративного Конкурса профессионального мастерства среди газоспасатель-ных отрядов БЛПС ПАО «Газпром нефть»
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 10:00 GMT +324.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176508Дата и время окончания срока приема заявок Организация корпоративного Конкурса профессионального мастерства среди газоспасатель-ных отрядов БЛПС ПАО «Газпром нефть»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Организация корпоративного Конкурса профессионального мастерства среди газоспасатель-ных отрядов БЛПС ПАО «Газпром нефть»
Официальный сайт, на котором размещена документация
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