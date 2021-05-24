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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по организации корпоративного конкурса профессионального мастерства среди газоспасательных отрядов БЛПС ПАО «Газпром нефть»

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по организации корпоративного конкурса профессионального мастерства среди газоспасательных отрядов БЛПС ПАО «Газпром нефть»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176508Дата и время окончания срока приема заявок Организация корпоративного Конкурса профессионального мастерства среди газоспасатель-ных отрядов БЛПС ПАО «Газпром нефть»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП176508

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0055293-100-2021

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по организации корпоративного конкурса профессионального мастерства среди газоспасательных отрядов БЛПС ПАО «Газпром нефть»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 812 363-31-52 доб. 3679

    Адрес электронной почты

    tender@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ощепков Даниил Григорьевич

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация корпоративного Конкурса профессионального мастерства среди газоспасатель-ных отрядов БЛПС ПАО «Газпром нефть»

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 10:00 GMT +324.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176508Дата и время окончания срока приема заявок Организация корпоративного Конкурса профессионального мастерства среди газоспасатель-ных отрядов БЛПС ПАО «Газпром нефть»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Организация корпоративного Конкурса профессионального мастерства среди газоспасатель-ных отрядов БЛПС ПАО «Газпром нефть»

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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