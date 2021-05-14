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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110249751
Уникальный номер закупки
00086
Наименование закупки
Поставка общестроительных материалов для нужд СМТ № 16
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Почтовый адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Контактный телефон
+7 4212 91-13-61
Факс
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Адрес электронной почты
ShlemchenkoEP@rzdstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
ШЛЕМЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка общестроительных материалов для нужд СМТ № 16
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка общестроительных материалов для нужд СМТ № 16
Начальная цена
2 199 964,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
47.52.7
47.52.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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